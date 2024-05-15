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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Аэропорты в Казани и Нижнекамске остановили работу

Аэропорты в Казани и Нижнекамске остановили работу
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Утром в среду аэропорт Казани и аэропорт "Бегишево" под Нижнекамском по распоряжению Росавиации приостановили прием и отправку воздушных судов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 15 мая на работу двух аэропортов в Татарстане - Казани и Нижнекамска - введены временные ограничения", - говорится в сообщении.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27 по Москве, аэропорт "Бегишево" - с 07:55.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - отметила Росавиация.

Нижнекамск Росавиация Татарстан Казань Бегишево
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