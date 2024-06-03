Росавиация ограничила работу аэропорта Казани

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Росавиация временно ограничила работу международного аэропорта Казани, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:29 по Москве", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы аэропорта Казани, направлявшиеся туда рейсы перенаправлены в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву ("Внуково").

Аэропорт закрыт и на отправку самолетов. Ограничения введены до особого распоряжения.