Шохин ждет усиления роли администрации президента в диалоге с бизнесом

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Уход Андрея Белоусова с позиции первого вице-премьера на пост главы Минобороны не скажется существенным образом на диалоге бизнеса и власти, так как в целом финансово-экономический блок правительства претерпел мало изменений, но может увеличиться роль администрации президента, считает глава РСПП Александр Шохин.

"Конечно, Андрей Рэмович (Белоусов - ИФ) был ключевым по многим вопросам. Но, например, поддержка промышленности вся лежала на Минпроме, это Мантуров (Денис Мантуров в обновленном правительстве занял должность первого вице-премьера - ИФ), Осьмаков (первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков - ИФ) и так далее. Энергетика, понятно, была у Новака (Александр Новак сохранил должность вице-премьера с дополнительными полномочиями по кураторству экономики - ИФ). У Григоренко (Дмитрий Григоренко, также остался в должности замглавы правительства, получив дополнительно в ведение IT-отрасль, цифровизацию и антимонопольное регулирование - ИФ) большой "куст", и не только КНД (контрольно-надзорная деятельность - ИФ), но и многие другие вещи, связанные с законопроектной деятельностью, и через него мы тоже успевали дошлифовать какие-то вещи", - сказал Шохин журналистам.

"Мы, честно говоря, считаем так, что повысилась роль администрации, поскольку макроэкономист там сконцентрирован в лице Максима Станиславовича (Орешкина, перешел с поста помощника президента на позицию замглавы его администрации - ИФ), и понятно, что нагрузка будет достаточно на него высокой", - добавил глава РСПП.

Шохин отметил, что у многих членов кабинета министров, начиная с премьер-министра Михаила Мишустина, есть экономический бэкграунд, позволяющий выстраивать с ними профессиональный диалог по волнующим бизнес темам.

"Надо иметь в виду, что, во-первых, Михаил Владимирович Мишустин у нас все-таки финансист, экономист и инвестиционный банкир когда-то (имеется в виду его опыт работы в группе UFG - ИФ), поэтому с ним многие вещи можно обсуждать чисто профессионально, а не по причине того, что он большой начальник. А во-вторых, и Александр Новак финансист тоже. Начинал свою карьеру в Красноярском крае и Норильске как финансист, финансовый директор фактически, заместитель министра финансов. Потом неожиданным было как раз-таки его появление на энергетике, а сейчас уже не является неожиданным расширение сферы его компетенций, где энергетика и экономика сосредоточены", - привел пример президент РСПП.

По его мнению, в начале работы обновленного правительства возможны "некоторые первоначальные притирки". "Например, если Григоренко будет антимонопольную службу курировать, - это тоже один из ключевых вопросов. И также антимонопольная служба является базовой для комиссии по иностранным инвестициям, но в части, правда, классического 57-го закона (регулирует иностранное участие в стратегических для РФ активах - ИФ)", - сказал он.

Комментируя состав обновленного правительства на уровне министерств, Шохин отметил положительный для бизнеса факт сохранения позиций за руководителями ключевых экономических министерств - Минфина и Минэкономразвития, которые вновь возглавили соответственно Антон Силуанов и Максим Решетников.

"Новые-старые министры нас более чем устраивают", - подчеркнул Шохин.