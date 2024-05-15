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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В больницах остаются 72 белгородца, пострадавших в результате обстрелов

Еще шестерых лечат в Москве

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В больницах Белгорода и Борисовки находятся 72 жителя Белгородской области, пострадавших при обстрелах, восемь из них лежат в реанимации областной больницы, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

"В настоящее время всего пострадавших у нас в городской больнице №2 - 33 человека, в областной больнице - 30 человек, двое детей в детской областной больнице и семь человек - в Борисовке", - перечислил он.

В в реанимации находится мужчина с ожогами, пострадавший при обстреле поселка Дубовое в среду ночью. Также в реанимации жительница Белгорода с поражением спинного мозга, которая поступила в ночь на 14 мая, осколок попал в позвоночник.

По информации министра, в среду из Борисовской ЦРБ выпишут шестерых пострадавших 6 мая при атаке дронами-камикадзе ВСУ автобусов с работниками "Агро-Белогорье". Один остается на лечении.

Еще шестеро пострадавших проходят лечение в клиниках Москвы: пять взрослых - в больницах Склифосовского и Боткина и ребенок - в РДКБ.

"Ребенок, который уехал в Москву, находится в РДКБ. Состояние у него расценивается как тяжелое, но все лечение проходит, мама вместе с ним", - сказал министр.

В ночь на 15 мая в поселке Дубовое Белгородского района в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Госпитализированы двое пострадавших: у женщины ранение плеча, у мужчины - ожоги.

12 мая днем обрушилась секция многоэтажного дома в Белгороде. Спасатели извлекли из-под завалов тела 17 погибших, в том числе двух детей. Еще 17 человек удалось спасти. На месте инцидента также пострадали три спасателя после обрушения фрагмента крыши.

Утром 6 мая в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали две ехавшие по дороге "ГАЗели", перевозившие сотрудников ГК "Агро-Белогорье" на работу, и легковой автомобиль, в котором находились дети. Семь человек погибли на месте, ранения получили 42 человека, трое из них - дети. Часть пострадавших получила медицинскую помощь амбулаторно, остальные - госпитализированы. Позднее один из тяжелораненых скончался в больнице.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Москва Белгородский район Борисовская ЦРБ Минздрав Дубовое
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