Более 10 тысяч белгородских детей остаются за пределами региона

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Белгородскую область вернулись около 3,5 тысяч детей, которых ранее вывезли в другие регионы из-за тяжелой оперативной обстановки в области, еще чуть больше 10,5 тысяч детей за пределами региона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков телеканалу "Россия 24".

Всего было вывезено более 13,5 тысяч детей.

"На сегодняшний день 3,5 тысячи у нас вернулись. Переживали, родителей уговаривали, чтобы не возвращать. Сейчас я понимаю, что большая часть родителей пожалела, что не послушалась нас. Сейчас у нас чуть более 10,5 тысяч находится в 40 регионах", - сказал он.

"Мы сейчас планируем, надеемся на большую федеральную помощь, запрашиваем 20 тысяч детских мест в детских лагерях на лето. Уже сейчас Крым отозвался, Ставропольский край отозвался, Подмосковье, Тула, как всегда, Калужская область, Ярославская область. То есть у нас много близких друзей - губернаторов, которые фактически каждый день звонят и предлагают свою помощь", - подчеркнул глава Белгородской области.

Пребывание детей из Белгородской области в других регионах ранее решили продлить в связи с оперативной обстановкой. С четвертой четверти завершающегося учебного года школы Белгорода, приграничных муниципалитетов и часть школ Яковлевского городского округа работают дистанционно.