ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожных путей в Крыму

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что в Крыму задержаны мужчина и женщина 1999 и 2000 годов рождения, которые, по данным спецслужбы, пересылали информацию о военных и технике украинской разведке, а также планировали подрыв на железнодорожных путях.

Подрыв готовился в Ленинском районе, сказано в пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, в октябре 2023 года задержанный был завербован через мессенджер Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. "В дальнейшем фигурант привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу, с которой они осуществляли фотографирование и отправку противнику мест проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса на полуострове",- сообщили в ФСБ.

В апреле 2024 года "по предоставленным куратором координатам фигуранты изъяли из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское Ленинского района Республики Крым", сообщает спецслужба.

"В момент совершения преступления были задержаны",- добавили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 "Террористический акт" и ч. З ст. 222.1 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц" УК. Они арестованы.

"Злоумышленники сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием",- отмечают в спецслужбе.