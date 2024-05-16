Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожных путей в Крыму

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что в Крыму задержаны мужчина и женщина 1999 и 2000 годов рождения, которые, по данным спецслужбы, пересылали информацию о военных и технике украинской разведке, а также планировали подрыв на железнодорожных путях.

Подрыв готовился в Ленинском районе, сказано в пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, в октябре 2023 года задержанный был завербован через мессенджер Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. "В дальнейшем фигурант привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу, с которой они осуществляли фотографирование и отправку противнику мест проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса на полуострове",- сообщили в ФСБ.

В апреле 2024 года "по предоставленным куратором координатам фигуранты изъяли из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское Ленинского района Республики Крым", сообщает спецслужба.

"В момент совершения преступления были задержаны",- добавили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 "Террористический акт" и ч. З ст. 222.1 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц" УК. Они арестованы.

"Злоумышленники сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием",- отмечают в спецслужбе.

Крым ФСБ Севастополь Октябрьское Украина Ленинский район ГУР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС 17 мая проведет переговоры с "Аэрофлотом" о ценах на билеты

Суд РФ не принял заявление от поставщика "Москвича" о банкротстве предприятия

Совкомбанк может выкупить ХКФ банк полностью за счет допэмиссии своих акций

Президент РФ приветствует расширение присутствия китайского автопрома в стране

Президент РФ приветствует расширение присутствия китайского автопрома в стране

Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным дружескими и содержательными

Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным дружескими и содержательными

Средства ПВО сбили и перехватили за ночь 11 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Путин заявил, что отношения России и КНР не направлены против кого бы то ни было

Арестованный во Владивостоке военнослужащий из США признал вину

В Пекине началась церемония официальной встречи Путина и Си

В Пекине началась церемония официальной встречи Путина и Си
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });