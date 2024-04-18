Аксенов сообщил о задержании всех действовавших в Крыму диверсионных групп

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Все диверсионные группы, совершившие подрывы в Крыму с 2014 года, установлены и задержаны, сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи.

"Хочу вам доложить от имени всех силовых структур: задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы, здесь слова благодарности коллегам из ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии", - сказал Аксенов.

Он добавил, что сейчас все структуры стараются работать на предупреждение преступной деятельности.