Майские заморозки повредили 20 тыс. га посевов в Пензенской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Посевы сельскохозяйственных культур в Пензенской области, по предварительным данным, пострадали от заморозков в мае на 20 тыс. га, что составляет 1,3% от всей посевной площади, сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе региона.

В Пензенской области яровой сев проведен на площади 695 тыс. га (64% от плана). Яровые зерновые и зернобобовые культуры размещены на 368,5 тыс. га (78%).

Технические культуры посеяны на площади 276,7 тыс. га (52%), в том числе сахарной свеклы посеяно 57,3 тыс. га (93%), подсолнечника - 159,7 тыс. га (56%). Сев кормовых культур составил 33,3 тыс. га (61%).

Картофель в хозяйствах всех категорий посажен на 14,5 тыс. га (71%), овощи - на 1,9 тыс. га (51%).

В Минсельхозе региона также отметили, что заморозки значительно повредили цветоносы у плодовых деревьев и ягодников во всех садоводческих хозяйствах области.

"В хозяйствах, где провели обработку противозаморозными препаратами перед заморозками, большую часть урожая удалось спасти. Практика показывает, что обработка плодовых деревьев данными препаратами позволяет переносить кратковременные понижения температуры до минус 7 градусов без потерь для цветущих садов", - сообщили в региональном Минсельхозе.

На сайте ведомства говорится, что в области введен режим чрезвычайной ситуации.

"В настоящее время проводится работа по уточнению площади гибели посевов сельскохозяйственных культур и суммы материального ущерба. В области есть достаточный запас семенного материала, чтобы восполнить тот урон, который нанесла природа. Сельхозпроизводители региона приступили к пересеву погибших культур. Специалисты дают рекомендации хозяйствам по внесению удобрений", - приводятся в сообщении на сайте слова министра сельского хозяйства региона Романа Калентьева.

Яровой сев в Пензенской области в этом году будет проведен на площади более 1 млн га.