Режим ЧС введен в Орловской области из-за заморозков

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков ввел режим чрезвычайной ситуации для сельхозпроизводителей из-за заморозков, зафиксированных в регионе с 3 по 13 мая, говорится в постановлении правительства региона.

Режим ЧС введен на всей территории области.

В соответствии с постановлением, руководителю департамента сельского хозяйства Орловской области и главам районов рекомендовано обеспечить меры по ликвидации и снижению последствий ЧС, а также организовать взаимодействие с пострадавшими субъектами АПК.

Как сообщила "Интерфаксу" и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуринович, последствия заморозков еще уточняются.

"Гибель (посевов - ИФ), скорее всего, будет небольшая, но снижение урожайности значительное. В последние 3 дня среднесуточная температура перешла через +5 градусов. Вегетация растений возобновилась, но пока не очень активно. По юго-востоку области влагообеспеченность сельскохозяйственных культур ниже среднемноголетних значений. В связи с погодными условиями гербицидная обработка посевов сельхозкультур приостановлена", - сказала она.

Ранее сообщалось, что заморозки в Орловской области привели к гибели 1,8 тыс. га свеклы, также повреждены около 500 га озимой пшеницы, лен на площади порядка 300 га, рапс яровой на площади около 500 га.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Орловской области в 2024 году – 1,3 млн га.