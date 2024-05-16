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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

МЧС предупредило аграриев Ростовской области и Крыма о заморозках

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Ростовской области и Крыму прогнозируются заморозки, там объявлено штормовое предупреждение, сообщили управления МЧС в этих регионах и предупредили, что возможно повреждение сельхозкультур.

Так, ночью 16 мая и утром 17 мая местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов, с 17 по 18 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минус 1 градуса.

"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур", - сообщили в крымском главке МЧС.

Майские заморозки уже повредили более 140 тысяч га сельхозкультур во всех районах Ростовской области, 15 мая в муниципальных районах региона введен режим ЧС. Данные по площадям, которые пострадали от заморозков в регионе, пока еще уточняются.

МЧС Крым Ростовская область
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