В Липецкой области из-за заморозков погибли 5% посевов

Хозяйства экстренно проводят пересев

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Заморозки в Липецкой области привели к гибели сельскохозяйственных культур на 5% от общей посевной площади, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"А она (посевная площадь - ИФ) у нас - 1,4 млн га. Ячмень, рапс и сахарная свекла пострадали больше других культур. Сейчас хозяйства экстренно все пересевают. Семян у нас достаточно. Но затраты все же незапланированные для аграриев. Введенный нами режим ЧС позволяет максимально оперативно получать страховые выплаты", - написал он в Telegram.

Он отметил, что гораздо серьезнее пострадали плодово-ягодные культуры. "В некоторых хозяйствах погибла половина будущего урожая. Рабочая группа подсчитывает ущерб", - написал Артамонов.

По его словам, власти региона планируют обратиться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки аграриев.

Режим ЧС в сельском хозяйстве в Липецкой области ввели 8 мая из-за заморозков.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) из-за заморозков снизил прогноз сбора пшеницы в стране. Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, новый прогноз на 5 млн тонн меньше предыдущего - 86 млн тонн против 91 млн тонн. В начале мая оценка сбора была снижена на 2 млн тонн - с 93 млн тонн. Прогноз экспорта пшеницы снижен на 3,5 млн тонн, до 47 млн тонн.