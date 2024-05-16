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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Бывший главный кадровик Минобороны РФ помещен в СИЗО "Лефортово"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Бывший начальник кадрового управления Минобороны РФ Юрий Кузнецов, находящийся под арестом в СИЗО "Лефортово", отказался от общения с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.

"Экс-начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов помещен в СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово"). Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы Юрий Васильевич отказался", - сказал Мельников журналистам в четверг.

С чем связан отказ Кузнецова членам ОНК неизвестно.

"По Кузнецову могу лишь сообщить, что он находится в камере площадью от 8 до 12 квадратных метров, соседа, скорее всего, пока нет. В камере есть телевизор, холодильник, чайник и/или кипятильник", - добавил представитель комиссии.

По его словам, Кузнецову предстоит пройти карантин, который может продлиться до 10 дней.

"Тимур Иванов (бывший замглавы Минобороны, арестованный по делу о взятке) также, со слов сотрудника администрации СИЗО, отказался сегодня от общения с ОНК", - отметил Мельников.

Ранее в пресс-службе Следственного комитет России сообщили, что, по версии следствия, в 2021 - 2023 годах Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, "получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу".

13 апреля военным судом в отношении Кузнецова судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров министерства в мае 2023 года указом президента РФ.

Юрий Кузнецов
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