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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Военный суд арестовал экс-командующего 58-й армией по делу о мошенничестве

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд по ходатайству следствия отправил под арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Попова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Постановление было вынесено 17 мая, уточнили в суде.

Попов находится в статусе подозреваемого, ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пояснили в пресс-службе.

От комментариев по фабуле уголовного дела в суде воздержались, сославшись на следственную тайну.

ВС РФ Иван Попов
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