Встреча глав правительств РФ и Китая пройдет в Москве

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Очередная встреча глав правительств РФ и Китая пройдет в Москве, в России ждут приезда премьера Государственного совета КНР Ли Цяна, сообщил президент России Владимир Путин.

Отдельная встреча российского лидера с премьером Госсовета КНР состоялась в четверг в рамках визита Путина в Китай.

"Механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая на деле доказал свою эффективность, в том числе в реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей. Очередные переговоры на уровне премьер-министров должны состояться в Москве, у нас. Мы вас ждём в России. Уверен, что они послужат дальнейшему последовательному углублению российско-китайских связей", - сказал Путин в ходе встречи.