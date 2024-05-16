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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Британский военный атташе в Москве объявлен персоной нон грата

Британский военный атташе в Москве объявлен персоной нон грата
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Москва объявила персоной нон грата британского военного атташе, он должен покинуть Россию в течение недели, заявили в четверг в МИД РФ.

"16 мая в МИД России был вызван представитель Посольства Великобритании в Москве, которому был заявлен решительный протест в связи с принятым 8 мая властями этой страны недружественным и безосновательным решением в отношении атташе по вопросам обороны при Посольстве России в Лондоне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Британский дипломат был проинформирован о том, что в ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Москве Андриан Когхилл объявляется "persona non grata". Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - заявили в МИД РФ.

Там также подчеркнули, что данная мера является реакцией на объявленные 8 мая недружественные антироссийские действия британской стороны и реакция этой мерой не исчерпывается.

"О дальнейших ответных шагах инициаторы эскалации будут проинформированы", - заявили на Смоленской площади.

МИД РФ Великобритания
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