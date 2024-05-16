Что произошло за день: четверг, 16 мая

Визит Путина в Китай, иск Генпрокуратуры к Ходорковскому и Лебедеву, назначение нового тренера "Спартака"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Завершается первый день визита Владимира Путина в Китай. Президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин назвали переговоры содержательными. В совместном заявлении по итогам саммита лидеры, в частности, выступили против шагов, затягивающих боевые действия на Украине, и выразили озабоченность попытками США обеспечить себе решающее военное преимущество. Стороны договорились углублять взаимодействие в военной области и расширять масштабы совместных учений. В завершение программы первого дня визита Путин и Си Цзиньпин неформально пообщались.

- Генпрокуратура подала в суд на Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), Платона Лебедева и "Сибирскую лизинговую компанию". Иск подан в интересах Российской Федерации. Подробностей дела в суде не сообщили.

- Британский военный атташе в Москве объявлен персоной нон грата в связи с "недружественным и безосновательным решением в отношении атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне", заявили в МИД РФ.

- Болгария решила потребовать от "Газпрома" компенсацию за прекращение поставок газа в апреле 2022 года.

- В Словакии 71-летнему Юраю Цинтуле предъявили обвинение в покушении на премьер-министра Роберта Фицо. Ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного срока. По оценке медиков, Фицо после операции находится в стабильном состоянии.

- Ушел из жизни художник Сергей Андрияка. Ему было 65 лет. Церемония прощания состоится 17 мая в Академии акварели и изящных искусств с 12:00 до 18:00. Похороны пройдут на Введенском кладбище 18 мая.

- Посевы в РФ из-за заморозков погибли примерно на 830 тыс. га - это около 1% от всей площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

- "Спартак" объявил о назначении Деяна Станковича новым главным тренером команды. Соглашение с 45-летним сербским специалистом рассчитано на два года.