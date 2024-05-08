МИД обещал ответить Лондону на высылку военного атташе РФ

Вид на здание МИД РФ в Москве Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерении Москвы дать соразмерный и жесткий ответ на действия Лондона, объявившего о ряде мер в отношении России, включая высылку военного атташе и снятия дипломатического статуса с ряда российских объектов недвижимости.

"Вынуждены констатировать, что правительство Британии не только не намерено отказываться от курса на провоцирование России, но и прилагает существенные усилия для повышения градуса конфронтации", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"На этот раз в Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны при Посольстве России в Лондоне и снятие дипломатического статуса с ряда принадлежащих нам объектов недвижимости под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы. И всё это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов", - отмечается в комментарии.

"Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

В нем отмечается, что Москва считает "крайне безответственными и категорически неприемлемыми утверждения англичан о якобы причастности нашей страны к неким злонамеренным акциям, тем более без доказательств своих умозаключений".