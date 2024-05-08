Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

МИД обещал ответить Лондону на высылку военного атташе РФ

МИД обещал ответить Лондону на высылку военного атташе РФ
Вид на здание МИД РФ в Москве
Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерении Москвы дать соразмерный и жесткий ответ на действия Лондона, объявившего о ряде мер в отношении России, включая высылку военного атташе и снятия дипломатического статуса с ряда российских объектов недвижимости.

"Вынуждены констатировать, что правительство Британии не только не намерено отказываться от курса на провоцирование России, но и прилагает существенные усилия для повышения градуса конфронтации", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"На этот раз в Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны при Посольстве России в Лондоне и снятие дипломатического статуса с ряда принадлежащих нам объектов недвижимости под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы. И всё это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов", - отмечается в комментарии.

"Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

В нем отмечается, что Москва считает "крайне безответственными и категорически неприемлемыми утверждения англичан о якобы причастности нашей страны к неким злонамеренным акциям, тем более без доказательств своих умозаключений".

МИД РФ Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 8 мая

Источники сообщили о решении отменить авиасалон МАКС-2024

Источники сообщили о решении отменить авиасалон МАКС-2024

Замминистра обороны Иванову вменяется взятка на сумму около 1 млрд руб.

Суд обратил АО "Макфа" и связанные с нею компании в доход государства

Суд обратил АО "Макфа" и связанные с нею компании в доход государства

Адвокат подтвердил отстранение от должности замминистра обороны РФ Иванова

Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Иванова

Военная операция на Украине

Российские войска взяли под контроль Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения
Военная операция на Украине

На Белгородчине число жертв атаки дронов 6 мая достигло восьми

МИД РФ назвал очередным недружественным шагом отзыв посла ФРГ из России

МИД РФ назвал очередным недружественным шагом отзыв посла ФРГ из России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });