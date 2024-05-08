Глава МВД Великобритании заявил, что Лондон вышлет из страны военного атташе РФ

Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Лондон вышлет с британской территории военного атташе РФ, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на главу МВД Великобритании Джеймса Клеверли.

Министр в ходе выступления в парламенте страны также объявил, что британские власти снимут статус дипломатической собственности с некоторых объектов, принадлежащих России.

Кроме того, Клеверли сообщил, что Лондон введет визовые ограничения для российских дипломатов. В частности, они коснутся срока действия виз.

Эти шаги он мотивировал борьбой против деятельности разведки РФ на британской территории.

По словам министра, такие меры будут приняты в ответ на "опасные действия России в Европе, а теперь - и в Великобритании". Среди таких действий он назвал предполагаемые случаи шпионажа, кибератаки.