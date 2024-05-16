Брат Пола Уилана сообщил, что британские дипломаты посетили его в мордовской колонии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Дипломаты из посольства Великобритании на днях посетили в мордовской колонии осужденного в РФ за шпионаж гражданина США Пола Уилана, сообщил "Интерфаксу" его брат.

"Два дня назад, 14 мая, его посетили в ИК-17 сотрудники посольства Великобритании в Москве. Они сказали, что он выглядел хорошо, и был позитивно настроен", - сообщил Дэвид Уилан.

По его словам, дипломаты привезли для Пола карту Канады, предоставленную канадским посольством, но администрация колонии не разрешила ее передать осужденному. Однако, при содействии британских дипломатов, отметил Уилан, Пол получил книги, которые были доставлены в тюрьму еще 3 января из московского книжного магазина.

Вместе с тем, Дэвид Уилан сообщил, что не может связаться с колонией и ОНК Мордовии в связи с тем, что их почта больше не доступна, а Общественная наблюдательная комиссия Мордовии "удалила свой веб-сайт и перешла на соцсеть "ВКонтакте", перекрыв каналы связи".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Вину он не признает. Американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.