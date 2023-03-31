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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Осужденный в РФ за шпионаж Уилан переведен в больницу при колонии, сообщил его брат

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан переведен в больницу при колонии, сообщил "Интерфаксу" в пятницу его брат Дэвид.

"Вчера он неожиданно пропустил звонок нашим родителям. Мы подумали, что, возможно, Пол использовал отведенное ему 15-минутное телефонное время, чтобы поговорить с сотрудниками посольства США по заранее запланированному звонку, но и этого не произошло. Сегодня он тоже не звонил домой. Я только что узнал, что его перевели вместе с несколькими другими нерусскими заключенными в тюремную больницу", - сказал он.

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Дэвид Уилан выразил надежду, что в ближайшее время его брат сможет выйти на связь с семьей.

Пол Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.

Он отбывает наказание в колонии Мордовии.

Россия США Пол Уилан
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