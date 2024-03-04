Американские дипломаты навестили в колонии Пола Уилана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американские дипломаты в последних числах февраля посетили в мордовской колонии осужденного в России по статье о шпионаже гражданина США Пола Уилана, сообщил "Интерфаксу" его брат.

"Пол в этом году разговаривал с послом [США Линн] Трэйси, госсекретарем [США Энтони] Блинкеном, а на прошлой неделе его посетили представители посольства", - сказал Дэвид Уилан.

Дипломаты передали Уилану новую оправу для очков, так как прошлую он потерял в 2023 году, когда его ударил другой заключенный.

Дэвид также сообщил, что его брат сломал зуб, и выразил надежду, что он получит помощь стоматолога в марте.

Бывший морпех Пол Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК (шпионаж). 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения. Вины он не признает, но приговор не оспаривал. Он находится в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.