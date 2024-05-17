Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:44

Военные отражают атаку безэкипажных катеров в акватории Севастополя

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма отражают атаку противника на Севастополь в воздухе и на воде, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

"Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил о том, что несколько БПЛА сбиты в небе над Севастополем. Обломки дронов упали на подстанцию "Севастополь", что привело к частичному отключению света в городе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Михаил Развозжаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Женщина и ребёнок погибли в результате атаки дрона в Белгородской области

Ракета "Союз-2.1б" с военными спутниками на борту стартовала с космодрома Плесецк

Yadro рассчитывает занять 10-15% рынка планшетов в России

Yadro рассчитывает занять 10-15% рынка планшетов в России
Военная операция на Украине

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили признаков запуска дронов с Запорожской АЭС

Что произошло за день: четверг, 16 мая

Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершилась

Британский военный атташе в Москве объявлен персоной нон грата

Британский военный атташе в Москве объявлен персоной нон грата

В Петербурге полиция изъяла 2229 неправильно припаркованных самокатов

Военная операция на Украине

ГК "Агро-Белогорье" запретила сотрудникам приходить в два свинокомплекса из-за обстрелов

Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения в мае до 11,7%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });