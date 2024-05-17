Военные отражают атаку безэкипажных катеров в акватории Севастополя

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма отражают атаку противника на Севастополь в воздухе и на воде, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

"Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил о том, что несколько БПЛА сбиты в небе над Севастополем. Обломки дронов упали на подстанцию "Севастополь", что привело к частичному отключению света в городе.