Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Несколько десятков беспилотников и пять безэкипажных катеров уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

"Благодарю наших военных, успешно отразивших массированную атаку врага на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. По информации спасательной службы Севастополя, пострадавших нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил о том, что из-за падения обломков дронов на подстанцию "Севастополь" в городе было нарушено электроснабжение.