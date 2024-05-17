Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 102 беспилотника в четырех регионах РФ

С помощью морской авиации и патрульных катеров ЧФ уничтожены шесть безэкипажных катеров в Черном море

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Средства ПВО в ночь на 17 мая перехватили и уничтожили 102 беспилотника в четырех российских регионах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате ночной воздушной атаки получила повреждения электроподстанция "Севастополь", ее восстановление займет около суток. В городе отменили занятия в школах, учреждениях среднего образования и детсадах.