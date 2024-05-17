Электроподстанция "Севастополь" получила повреждения во время атаки дронов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Электроподстанция "Севастополь" повреждена в результате ночной воздушной атаки на город, ее восстановление займет около суток, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Специалисты делают всё возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки, однако на это потребуется больше времени - по предварительным оценкам, около суток", - написал Развожаев в телеграм-канале.

Он отметил, что на период восстановительных работ в городе будет дефицит энергии, из-за чего придется точечно отключать подачу электричества. В связи с этим губернатор также отменил занятия в школах, учреждениях среднего образования и детсадах.

Ранее Развожаев поблагодарил военных, отразивших массированную атаку врага на Севастополь, - уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров.