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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Суд продлил на три месяца арест еще четырем фигурантам "дела Crocus City Hall"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд по ходатайству следствия продлил на три месяца - до 22 августа - арест четырем фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Срок в СИЗО продлили Ислому, Аминчону, Диловару Исломовым и Алишеру Касимову. Заседание прошло в закрытом режиме. Всем фигурантам вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы.

По версии следствия, братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Ислом предоставили нападавшим на концертный зал квартиру для проживания, автомобиль для передвижения и перевозили денежные средства. Касимов заявлял в суде при аресте, что ему также вменяется сдача квартиры фигурантам дела о теракте.

Все четверо обвиняемых не признают вину.

Накануне Басманный суд на аналогичный срок продлил восьмерым фигурантам дела о теракте, в том числе, по версии следствия, четверым непосредственным исполнителям нападения.

22 марта вечером перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall "Крокус-Сити холл" ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Погибли 144 человека.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 марта – 17 мая 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Басманный суд Crocus City Hall Москва Аминчон Исломов Ислом Исломов
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