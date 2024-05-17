Суд продлил на три месяца арест еще четырем фигурантам "дела Crocus City Hall"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд по ходатайству следствия продлил на три месяца - до 22 августа - арест четырем фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Срок в СИЗО продлили Ислому, Аминчону, Диловару Исломовым и Алишеру Касимову. Заседание прошло в закрытом режиме. Всем фигурантам вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы.

По версии следствия, братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Ислом предоставили нападавшим на концертный зал квартиру для проживания, автомобиль для передвижения и перевозили денежные средства. Касимов заявлял в суде при аресте, что ему также вменяется сдача квартиры фигурантам дела о теракте.

Все четверо обвиняемых не признают вину.

Накануне Басманный суд на аналогичный срок продлил восьмерым фигурантам дела о теракте, в том числе, по версии следствия, четверым непосредственным исполнителям нападения.

22 марта вечером перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall "Крокус-Сити холл" ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Погибли 144 человека.