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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Суд продлил арест четырем обвиняемым в нападении на Crocus City Hall

Суд продлил арест четырем обвиняемым в нападении на Crocus City Hall
Далержон Мирзоев в здании Басманного суда Москвы
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест четырех фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, которых следствие считает исполнителями преступления, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно постановлениям судьи Тимура Вахрамеева, срок содержания под стражей Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода и Шамсидина Фаридуни продлен до 22 августа.

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Все четыре заседания по ходатайству следствия прошли в закрытом от слушателей режиме в целях сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса.

Фигуранты были доставлены в суд в одежде для заключенных и закованными в наручники по рукам и ногам.

Как сообщалось, все четверо - граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.

Позднее в четверг суд рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста еще нескольких фигурантов дела о теракте.

22 марта вечером в Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

Следственный комитет расследует случившееся как теракт. По делу уже арестованы больше десяти человек, в том числе предполагаемые непосредственные участники нападения, а также те, кто, по версии следствия, им помогал.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 марта – 16 мая 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall
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