В Омской области из-за паводков ввели режим ЧС федерального уровня

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Александром Куренковым ввела в Омской области режим ЧС федерального уровня из-за половодья, сообщила пресс-служба МЧС. Это решение принято по просьбе губернатора региона Виталия Хоценко.

Режим ЧС в области ввели для минимизации последствий затопления населенных пунктов и инфраструктуры, а также оперативного проведения аварийно-восстановительных работ.

По последним данным, в селе Усть-Ишим подтоплено 210 жилых домов и более 370 приусадебных участков.

Спасатели МЧС России продолжают эвакуировать людей с территорий, подверженных затоплению. В безопасные районы вывезено уже более 2 тысяч человек.