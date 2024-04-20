Путин поручил оказать приоритетную господдержку аграриям, использующим ресурсы РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при разработке нацпроекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности предусмотреть приоритетную господдержку сельхозпроизводителям, использующим отечественные семена и другой посадочный материал, агрохимикаты, биологические препараты, племенную продукцию (материал), предусмотреть для них повышающий коэффициент к предоставляемым мерам государственной поддержки.

Такое поручение дано по итогам рабочей поездки главы государства в Ставропольский край 5 марта. Документ опубликован на сайте Кремля в субботу.

Кроме того, правительству поручено реализовать мероприятия по увеличению производства сельхозтехники, оборудования, пестицидов, агрохимикатов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения, "обеспечив в том числе запуск программы Фонда развития промышленности, направленной на удовлетворение потребностей сельского хозяйства, а также возможность использования механизмов кластерной инвестиционной платформы", говорится в документе.

Доклад о выполнении этих поручений необходимо представить до 1 сентября 2024 года.

Путин также поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию, о расширении поддержки субъектов малого предпринимательства, о развитии мелиорации земель, о строительстве объектов, необходимых для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о развитии инфраструктуры, предназначенной для экспорта такой продукции, сырья, продовольствия.

Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года и далее - один раз в год.

Кроме того, до 1 июня с участием "Газпрома" следует рассмотреть вопросы об обеспечении аграриев газом, подаваемым по газораспределительным сетям, по регулируемым ценам и подключении их к таким сетям в приоритетном порядке. При участии РЖД следует подготовить и представить предложения по снижению затрат на транспортировку сельхозпродукции, сырья и продовольствия железнодорожным транспортом, а при участии РЭЦ - принять дополнительные меры по продвижению на зарубежные рынки продукции российского АПК, произведенной представителями малого агробизнеса.

Президент также поручил правительству принять меры по развитию биотехнологий, в том числе меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию.

Даны и другие поручения. Они нацелена на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года), говорится в документе. Такие цели перед АПК президент поставил в послании к Федеральному собранию.