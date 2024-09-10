Поиск

Россия в январе-июле снизила экспорт продукции АПК на 4,6%, до $23,9 млрд

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия в январе-июле 2024 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $23,9 млрд, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($25,1 млрд), сообщается в материалах на сайте ФТС.

Импорт этой продукции снизился на 0,8%, до $21,1 млрд с $21,2 млрд за январь-июль 2023 года.

Майским указом президента перед АПК поставлена задача к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза. Как показывают расчеты, в 2030 году экспорт продукции АПК должен достичь уровня $55 млрд.

В 2023 году Россия экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,3 млрд в 2022 году, импорт составил $35,1 млрд против $35,8 млрд годом ранее.

АПК ФТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дивиденды крупнейших компаний мира во II квартале выросли до рекордных $606 млрд

Дивиденды крупнейших компаний мира во II квартале выросли до рекордных $606 млрд

Фондовые индексы США в понедельник выросли на 1,2%

Фондовые индексы США в понедельник выросли на 1,2%

Правительство Италии предложило резко повысить туристические сборы

Правительство Италии предложило резко повысить туристические сборы

Частные инвесторы подали иски к участникам сделки по реорганизации "Яндекса"

Частные инвесторы подали иски к участникам сделки по реорганизации "Яндекса"

Кредитование сельского хозяйства РФ за семь месяцев выросло на 8,9%

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });