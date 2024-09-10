Россия в январе-июле снизила экспорт продукции АПК на 4,6%, до $23,9 млрд

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия в январе-июле 2024 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $23,9 млрд, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($25,1 млрд), сообщается в материалах на сайте ФТС.

Импорт этой продукции снизился на 0,8%, до $21,1 млрд с $21,2 млрд за январь-июль 2023 года.

Майским указом президента перед АПК поставлена задача к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза. Как показывают расчеты, в 2030 году экспорт продукции АПК должен достичь уровня $55 млрд.

В 2023 году Россия экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,3 млрд в 2022 году, импорт составил $35,1 млрд против $35,8 млрд годом ранее.