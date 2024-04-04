Минсельхоз РФ ориентируется на рост экспорта продукции АПК к 2030 г. до $55 млрд

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт продукции АПК к 2030 году может увеличиться до $55 млрд, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе Всероссийского научно-образовательного аграрного форума, который проходит в Ставрополе.

Напомнив, что президент РФ поставил перед отраслью задачу к 2030 году по сравнению с 2021 годом увеличить экспорт продукции АПК в полтора раза, она сказала: "Мы примерно подсчитали, это $55 млрд должны сделать".

В 2023 году экспорт продукции АПК составил $43,5 млрд.

Лут подчеркнула, что РФ в последние годы практически достигла продовольственной безопасности. "Нам осталось совсем немного, чуть дотянуться до (самообеспеченности - ИФ) по молоку, остались еще плоды и ягоды, и, я надеюсь, что к 2030 году показателя (самообеспеченности по этой продукции - ИФ) должны достичь", - пояснила она.

Как сообщалось, ранее о планах достижения экспорта продукции АПК до $55,2 млрд заявлял центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе на агрофоруме в Уфе в конце марта.