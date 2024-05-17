Эксперимент по маркировке импортного алкоголя в РФ продлили до 31 мая 2026 года

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о продлении на два года - до 31 мая 2026 года - эксперимента по маркировке импортной алкогольной продукции.

Согласно документу, в нем также установлены дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения, задействованным в эксперименте. В частности, территория и помещения таких складов должны быть оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения и электронной пропускной системой. Площадь помещения таможенного склада должна составлять не менее 100 кв. метров.

Эксперимент по маркировке импортной алкогольной продукции проводится в РФ с 1 июня 2021 года. Он начался с Калининградской области, затем правительство РФ получило право распространять его на другие регионы страны.

Сейчас в нем принимают участие 11 регионов. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Краснодарская край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Организации-импортеры и владельцы складов участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Закон о продлении этого эксперимента был подписан президентом РФ 23 марта 2024 года.

Суть эксперимента в том, что ранее маркировка импортного алкоголя разрешалась исключительно до ввоза на территорию РФ на заводах-изготовителях или на складах, расположенных обычно в странах Балтии (Литва, Латвия). Из-за этого у импортеров возникали дополнительные риски, связанные с формированием логистической цепочки поставок, обеспечением дополнительного страхования грузов. Возникал риск отказа в такой маркировке на территориях западных стран.

Между тем, как заявил 21 марта на коллегии ФТС министр финансов Антон Силуанов, необходимо подготовить законопроект о запрещении маркировки импортного алкоголя за рубежом и переносу ее на территорию РФ.