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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Вступление в силу нормы об электронных документах для оборота алкоголя перенесли

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит с 1 июня 2024 года на 1 марта 2025 года срок вступления в силу нормы об обороте этилового спирта и алкогольной продукции при наличии электронных документов, определенных правительством, сейчас же для легального оборота нужна товарно-транспортная накладная.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (№391734-8).

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Сейчас обязательным документом для легального оборота алкоголя в РФ является товарно-транспортная накладная. В марте 2023 г. Госдума приняла закон, который определял, что с 1 июня 2024 г. оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции будет возможен при наличии сопроводительных электронных документов, которые подтверждают его легальность, при этом содержание и порядок использования таких документов должно было определить правительство.

В принятом законе также говорится, что до сентября 2026 г. в качестве сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, допускается использовать товарно-транспортную накладную на бумажном носителе.

Госдума
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