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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в субботу.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 по Москве) 18 мая уровень реки в селе Абатском - райцентре Абатского района и городе Ишиме снизился на 7 см - до 1099 см (критическая отметка - 960 см) и до 873 см (критическая отметка - 850 см) соответственно.

В селе Викулово - райцентре Викуловского района - уровень Ишима опустился на 5 см, до 1101 см (критическая отметка - 1000 см), в селе Ильинка Казанского района - на 3 см, до 782 см (критическая отметка - 800 см).

Ранее сообщалось, что в Абатском вода опустится ниже отметки "опасные явления" с 25 по 28 мая, в селе Викулово - с 23 по 27 мая, в городе Ишиме - к 19-20 мая.

Режим ЧС из-за паводка действует в Тюменской области с 8 апреля.

Ильинка Абатский район
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