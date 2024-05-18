Свыше 3,2 тыс. приусадебных участков подтоплено в Тюменской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Несколько тысяч приусадебных участков остаются в зоне подтопления из-за паводка в Тюменской области, сообщила пресс-служба МЧС России в субботу.

По данным на 18 мая, в регионе остаются подтопленными 285 жилых домов, 347 дачных домов, 3 209 приусадебных участков и 38 участков автодорог.

Как отмечается, в пунктах временного размещения находятся 210 человек, в том числе 64 ребенка.

По руслу реки Ишим в освободившихся от воды населенных пунктах проводится дезинфекция. "За минувшие сутки в Ишимском районе обработано 11 домов и 13 земельных участков. Всего обработано 99 домов и 62 земельных участка", - сказали в пресс-службе.

С 8 апреля в регионе введен режим ЧС из-за паводка.