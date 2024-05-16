Природные катаклизмы в РФ повредили с начала года 352 тыс. га застрахованных сельхозкультур

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Более 352 тыс. га застрахованных сельхозкультур в РФ оказались повреждены с начала года из-за природных катаклизмов, из них 205 тыс. га приходится на регионы, в которых был объявлен режим ЧС. Такие предварительные данные привел президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на совещании в Минсельхозе РФ.

Он также сообщил, что НСА проинформировал минсельхозы всех регионов, в которых были отмечены майские заморозки, о формах взаимодействия по урегулированию застрахованных убытков в АПК. "Страховые компании – участники системы агрострахования наладили оперативное взаимодействие по принятию уведомлений о страховых случаях, в НСА введена процедура мониторинга производимых выплат", - пояснил глава НСА.

По данным НСА, к 15 мая режим ЧС в связи с бедствиями, затрагивающими АПК, был объявлен в Алтайском крае, Оренбургской, Курганской и Тюменской областях из-за аномальных паводков, в Чувашии – из-за выпревания озимых. Майские заморозки стали причиной объявления ЧС в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской и Орловской областях.

"На момент объявления ЧС основной застрахованной группой сельхозкультур в России стали озимые, - прокомментировал президент НСА Корней Биждов. - Всего повреждения застрахованных посевов по разным причинам, из которых заморозки – одни из основных, отмечены в 25 регионах РФ. В настоящий момент наиболее активно уведомляют агростраховщиков о повреждении застрахованных посевов сельхозпроизводители Волгоградской области: здесь количество пострадавших хозяйств по состоянию на 14 мая уже превысило 90, застрахованная площадь составила почти 137 тыс. га. При этом Волгоградская область лидирует в РФ по площади озимых, защищенных по программе страхования на случай ЧС, - 425 тыс. га. Около 50 тыс. га пострадавших площадей уже заявлено страховщикам в Воронежской области и Краснодарском крае, почти 40 тыс. га - на Ставрополье, 22 тыс. га - в Мордовии. Заявления по ущербу посевам продолжают активно поступать, хотя имеет место и обратный процесс – некоторые хозяйства отзывают уведомления об убытке, убедившись, что некоторые поля показывают признаки восстановления после повышения температуры воздуха", - сообщил Биждов в ходе совещания.

Совещание "О ситуации с повреждениями посевов сельхозкультур в результате неблагоприятного воздействия возвратных заморозков" провела замминистра Елена Фастова, она отметила необходимость оперативного урегулирования застрахованных убытков аграриев от погодных аномалий, Минсельхоз России взял под контроль этот вопрос.

В совещании приняли участие представители НСА, руководители органов управления АПК 30 субъектов РФ, а также представители страховых компаний – "АльфаСтрахование", "РСХБ-Страхование", "Абсолют Страхование", "Согласие", "Росгосстрах", "ВСК", "Ингосстрах", "Сбербанк Страхование".