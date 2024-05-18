Уровень Тобола в тюменском селе Иевлево за сутки поднялся на 9 см

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол в минувшие сутки продолжил повышаться в одном из сел Ярковсого района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в субботу.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево река поднялась на 9 см - до 692 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня в Тоболе.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 3 см - до 739 (критическая - 850 см); в селе Упорово, райцентре Упоровского района, на 9 см - до 821 см, в селе Коркино этого же района - на 6 см, до 832 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово в этом году поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка.