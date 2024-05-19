Открытое горение на складе с полиэтиленом в Петербурге ликвидировано

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Специалистам МЧС РФ удалось ликвидировать открытое горение в помещении с полиэтиленом в Приморском районе Петербурга, сообщает ведомство в воскресенье.

"В Санкт-Петербурге пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили о локализации пожара на площади 600 кв. метров.

В субботу в Петербурге начался сильный пожар в здании на Автобусной улице, где хранился полиэтилен. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности и привлекли к тушению более 30 специалистов, а также восемь единиц техники.