Склад с полиэтиленом горит в Петербурге на площади 600 кв. м

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Приморском районе Петербурга ликвидируют крупное возгорание в складском помещении, сообщает в субботу пресс-служба городского главка МЧС.

В железобетонном здании на Автобусной улице, где хранится полиэтилен, огонь охватил 600 кв. м. Первоначально площадь пожара составляла 100 кв. м.

По данным МЧС, произошло обрушение кровли здания на площади 400 кв. м.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

Возгоранию присвоен номер 1-БИС. Его тушат более 30 сотрудников МЧС, в их распоряжении восемь единиц техники.