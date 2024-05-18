Пожар на складе с полиэтиленом в Петербурге локализован

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня в помещении с полиэтиленом в Приморском районе Петербурга, сообщает в субботу пресс-служба городского главка МЧС.

Возгорание локализовано на площади 600 кв. метров, говорится в сообщении.

По данным МЧС, предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее в субботу в Петербурге начался сильный пожар в здании на Автобусной улице, где хранился полиэтилен. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности и привлекли к тушению более 30 сотрудников МЧС, а также восемь единиц техники.