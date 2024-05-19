Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 мая

Над Крымом сбили 9 ракет ATACMS, в Петербурге загорелся цех с полиэтиленом, Бени Ганц призвал принять план по будущему Газы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Силы ПВО за ночь сбили над Россией 61 беспилотник и 9 ракет ATACMS. Все ракеты и один дрон сбиты над Крымом. Еще три дрона уничтожили над Белгородской областью, остальные 57 - над Краснодарским краем.

- В Белгородской области из-за падения беспилотника загорелась кровля храма в селе Малое Городище.

- Член военного кабинета Израиля министр Бени Ганц призвал коллег к 8 июня утвердить план действий по достижению целей в Газе. В противном случае он покинет правительство, сообщила The Times of Israel.

- Почти половина населения Рафаха в секторе Газа - 800 тыс. жителей - покинули город с начала мая из-за боевых действий, сообщил глава БАПОР Филипп Лаззарини.

- В Приморском районе Петербурга загорелся цех с полиэтиленом. Площадь возгорания выросла до 600 кв. м, произошло обрушение кровли на площади 400 кв. м. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

- Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.