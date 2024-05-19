Села Дроновка и Новая Таволжанка в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими военными села Дроновка Грайворонского городского округа.

Как он написал в своем телеграм-канале в воскресенье, никто из мирных жителей не пострадал.

Гладков добавил, что осколками снаряда посечены кровля, фасад и забор частного жилого домовладения. Также есть повреждения на линии газоснабжения.

Позднее губернатор сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Он также написал, что пострадавших нет.

Глава региона уточнил, что повреждения коснулись двух частных домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Осколками посечены нежилое здание и неработающий коммерческий объект.