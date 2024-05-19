Путин на следующей неделе продолжит общение с руководителями предприятий ОПК

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе продолжит общение с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), у главы государства предстоят и международные контакты, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1, ВГТРК).

Также президент продолжит работу с российскими регионами, говорится в программе.

Как сообщалось, в минувшую среду Путин провел совещание по вопросам развития ОПК. В частности, глава государства поставил перед армией и оборонным комплексом задачу активизировать усилия по внедрению и освоению новейших вооружений и быть на шаг впереди противника.