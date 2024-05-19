Город Шебекино подвергся атаке украинского беспилотника

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о дроне, упавшем в Шебекино.

"Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор добавил, что повреждения зафиксированы в одном частном жилом доме, в трех легковых автомобилях и на детской площадке.