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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Город Шебекино подвергся атаке украинского беспилотника

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о дроне, упавшем в Шебекино.

"Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор добавил, что повреждения зафиксированы в одном частном жилом доме, в трех легковых автомобилях и на детской площадке.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
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