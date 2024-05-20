Путин назвал погибшего президента Ирана Раиси выдающимся политиком

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал "огромной трагедией" гибель в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси, назвал его выдающимся политиком.

"Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран - авиакатастрофой, унёсшей жизнь Президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", - говорится в телеграмме соболезнований, которую Путин направил аятолле Сейеду Али Хаменеи, Верховному руководителю Исламской Республики Иран.

"Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства", - написал Путин.

Президент РФ отметил, что ему довелось неоднократно встречаться с Раиси.

"Я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного Президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжёлой, невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.

Накануне вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел крушение в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.