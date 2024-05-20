Представителей РФ не приглашали в Иран на траурные мероприятия в связи с гибелью Раиси

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Власти Ирана не приглашали Россию на траурные мероприятия в связи с гибелью в авиакатастрофе президента этой страны Ибрахима Раиси, но традиционно подобные церемонии не предусматривают присутствия иностранных представителей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Традиция похорон не предусматривает каких-то церемоний с участием международных представителей, поэтому тоже никакой информации на этот счет от наших иранских друзей нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не предполагается ли участие представителей Кремля или правительства в траурных мероприятиях в Иране.

Накануне вертолет с президентом Ирана потерпел аварию в горной местности при сильном тумане на северо-западе страны, недалеко от границы с Азербайджаном. В вертолете вместе с президентом находились глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али Хашем. Все они погибли.