Арестованный во Владивостоке военнослужащий из США не жалуется на условия в СИЗО

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края в понедельник посетили арестованного по обвинению в краже американского военнослужащего Гордона Блэка, который находится в СИЗО Владивостока, жалоб у него нет, сообщил "Интерфаксу" председатель ОНК Приморья Владимир Найдин.

"Он содержится в одной из камер СИЗО-1 Владивостока, камера находится на верхних этажах, достаточно светлая, с видом на море. В камере также содержатся еще три человека. Один из них знает английский. Помогал нам переводить", - сказал Найдин.

Койкоместо американца находится на втором ярусе. "Когда мы пришли, он как раз вернулся из бани", - добавил Найдин.

По его словам, жалоб на здоровье, на качество еды у арестованного американца нет.

"Мы несколько раз представились, пояснили ему, что имеем отношение к защите прав человек. Просьб, пожеланий он не высказал. Выглядит нормально, не растерянным. Сказал, что понимает состав преступления", - добавил председатель ОНК Приморского края.

Сотрудники СИЗО сказали представителям ОНК, что американское консульство оповещено. У Блэка российский назначенный государством адвокат, он с ним дважды встречался.

"Зубная паста, щетка, мыло есть. У него под кроватью были сумки с личными вещами. Сотрудники СИЗО обещали посмотреть, есть ли в библиотеке СИЗО литература на английском языке", - добавил Найдин.

"Единственное, у него не открыт счет в СИЗО, он не может ничего купить в тюремном магазине", - добавил он.

Как сообщалось, Первомайский районный суд Владивостока 3 мая арестовал до 2 июля американского военнослужащего, который обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. При избрании меры пресечения суд пришел к выводу, что гражданин США "под тяжестью предъявленного обвинения, с целью избежать ответственности, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, чем воспрепятствовать производству по делу".

УМВД РФ по Приморскому краю сообщило, что 34-летний подозреваемый иностранный гражданин содержится в СИЗО-1 во Владивостоке. Позже в пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее в полицию поступило сообщение 32-летней местной жительницы о краже.

По данным полиции, заявительница находилась в отношениях с иностранным гражданином, с которым познакомилась в Республике Корея, где она работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком онлайн. 10 апреля мужчина приехал к знакомой во Владивосток. Позже у заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода женщина обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он купил авиабилеты и намеревался вылететь на родину.