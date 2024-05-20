Шойгу выразил готовность помочь в установлении причин крушения вертолета Раиси

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в телеграмме секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиану заявил о готовности оказать содействие в установлении причин крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси.

"Подтверждаю готовность оказать всё необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета, в котором находился Раиси", - говорится в тексте телеграммы, распространенной пресс-службой СБ РФ в понедельник.

В Совбезе РФ сообщили, что Шойгу также выразил соболезнования иранскому коллеге в связи с гибелью Раиси.

"Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Раиси. Скорбим об этой невосполнимой утрате вместе с иранским народом. Убежден, что его дело будет продолжено, а память о нем сохранится на века", - сказал Шойгу, чьи слова привели в пресс-службе.

19 мая вертолет, на борту которого находились Раиси и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, разбился в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном. В вертолете вместе с президентом и министром находились также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али аль-Хашем, всего девять человек. Все они погибли.