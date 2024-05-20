Опознаны все погибшие в крушении вертолета Раиси

Экспертизу с анализом ДНК проводить не будут

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Установлены личности всех в крушении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщило агентство "Тасним" со ссылкой на Организацию по антикризисному управлению. В ведомстве решили, что нет необходимости проводить анализ ДНК.

Отмечается, что "тело аятоллы Аль-Хашема находилось в лучшем состоянии, чем другие шахиды, и обгорело меньше, поскольку он был жив в течение часа и даже сделал телефонный звонок главе администрации президента".

Вечером 19 мая вертолет президента Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана в сильном тумане. В вертолете вместе с Раиси находились глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Аль-Хашем. Все они погибли.