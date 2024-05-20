Олег Савельев назначен замминистра обороны - руководителем аппарата министра

До этого Савельев был аудитором Счетной палаты и замминистра экономического развития

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом назначил Олега Савельева заместителем министра обороны - руководителем аппарата министра обороны. Указ опубликован на портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил Юрия Садовенко от должности замминистра обороны - руководителя аппарата министра обороны РФ.

Указ от 20 мая вступает в силу со дня подписания.

С 25 сентября 2019 года Савельев был аудитором Счетной палаты.

Как сообщает сайт Счетной палаты, Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. В 1988 году окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института имени Калинина. С 2008 по 2014 год он был заместителем министра экономического развития России, в 2014-2015 годах - министром по делам Крыма, в 2015-2018 годах - заместителем руководителя аппарата правительства России. В 2018-2019 годах он руководил аппаратом Счетной палаты..

Юрий Садовенко был назначен замминистра обороны - руководителем аппарата министра в 2013 году, сообщает сайт Минобороны

До этого Садовенко с 2002 по 2007 год был помощником главы МЧС, с 2007 года руководил аппаратом главы МЧС, с мая по ноябрь 2012 года был главой администрации губернатора Московской области.

Заместитель министра обороны - руководитель аппарата министра, в частности, организует повседневное планирование служебной деятельности главы Минобороны и представляет ему на утверждение планы проведения мероприятий с его участием. Также он представляет поступившие на рассмотрение министру служебные документы и проекты решений, при необходимости организует подготовку по ним экспертных заключений. Также среди задач руководителя аппарата - доведение решений министра обороны до сведения должностных лиц органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, подведомственных Минобороны.